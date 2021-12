Bibliothèques gratuites : une nouvelle loi en faveur de l’accès à la culture

Ce jeudi 16 décembre, le Sénat vient d’adopter la proposition de loi de la sénatrice socialiste Sylvie Robert, en faveur des bibliothèques gratuites sur tout le territoire. Précédemment, l’Assemblée nationale avait également validé cette loi à l’unanimité. Dorénavant, ce nouveau texte portera le nom de « Loi Robert », officialisant ainsi l’initiative de la sénatrice rennaise.

Redéfinir le rôle fondamental des bibliothèques en France

Désormais, grâce à ce nouveau texte, l’accès aux 16.000 bibliothèques que compte l’Hexagone sera entièrement libre et gratuit. Cela, suite à la décision du Sénat qui a adopté cette proposition de loi en séance publique. De la même façon que l’Assemblée nationale l’avait déjà fait, à l’unanimité. Dans son essence, l’objectif de la loi Robert est de préciser et de redéfinir le rôle fondamental que doivent remplir les bibliothèques en France. A savoir, l’égalité de l’accès à la culture, offert de manière totalement gratuite. Par ailleurs, ce nouveau texte met en avant l’absence de censure idéologique, politique et religieuse que doivent respecter ces établissements publics. De plus, en veillant à ce qu’ils restent éloignés de toute pression commerciale. A terme, cette loi souhaite développer la pratique de la lecture publique au sein des territoires. De façon à enrichir le dialogue entre les professionnels de la culture et les élus.

Une carence à combler

En octobre dernier, pour défendre son projet, la sénatrice Sylvie Robert avait déclaré qu’il était anormal qu’aucune loi n’ait été faite concernant l’accès aux bibliothèques françaises. Alors que des textes encadraient déjà la fréquentation des musées ou des archives publiques. Cette carence étant d’autant plus surprenante qu’avec 16.000 établissements accessibles, ce vaste réseau constitue le premier outil culturel du pays. De plus, aussi bien en milieu urbain que rural. Par conséquent, Sylvie Robert tenait à « […] sécuriser les bibliothèques et à les inscrire dans le droit […] ». Cela, pour les mettre sur un pied d’égalité par rapport aux autres équipements culturels actuels.

Bibliothèques gratuites : un symbole de liberté

Dans ce nouveau texte, la sénatrice insiste sur le fait que rendre gratuit l’accès des bibliothèques fait d’elles « […] un lieu de liberté ». Par ailleurs, cette loi précise que l’on peut rester dans ces lieux « le nombre d’heures qu’on veut ». Enfin, si les collectivités veulent ensuite mettre en place des abonnements ou des cartes d’adhérents, ce choix est « […] leur libre administration. »