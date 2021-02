Aide gouvernementale aux ESAT : un soutien insuffisant

Aide gouvernementale aux ESAT : les travailleurs handicapés menacés

En raison de la crise sanitaire, l’exécutif vient d’annoncer une aide gouvernementale aux ESAT. Car les Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) subissent durement les contraintes de la pandémie. Parmi ces ESAT, 600 sont regroupés au sein de l’UNPAEI. Cette fédération prend en charge 60.000 travailleurs en situation de handicap. Aujourd’hui, ils sont confrontés à d’importantes difficultés financières. Dues aux bouleversements de l’activité économique du pays. Qui menacent les projets professionnels de ces travailleurs et leur maintien à leurs postes.

Des accompagnements compromis

Actuellement, l’UNAPEI a réellement besoin de l’aide gouvernementale aux ESAT. Tout comme de nombreuses autres sociétés françaises. Quotidiennement affaiblies par la pandémie en cours. Ainsi, les fonds que l’UNAPEI réclame pourront lui permettre de continuer à soutenir les travailleurs en situation de handicap dont elle s’occupe. Depuis mars 2020, malgré la prise en charge fournie aux ESAT par l’’Etat, beaucoup de ces Etablissements sont très durement impactés par la crise Covid. Notamment, à cause de la baisse d’activité que la pandémie implique. Entre autres, dans les secteurs de la culture et de la restauration. Or, ce ralentissement menace directement les capacités d’accompagnement des ESAT. D’ores et déjà très compromises. De fait, l’aide habituelle qu’apporte la fédération UNAPEI aux travailleurs en situation de handicap se retrouve considérablement amoindrie.

Une enveloppe plus généreuse

Cette semaine, le Gouvernement a annoncé qu’il allait débloquer une enveloppe de 10 millions d’euros pour les ESAT. Cependant, cette somme sera insuffisante pour faire face aux besoins actuels. Par conséquent, les Etablissements et Services d’Aide par le Travail vont devoir utiliser leurs fonds propres. Cela, pour compenser leurs difficultés actuelles de fonctionnement. Ce qui va fatalement freiner leurs projets d’investissements. Pourtant essentiels à leur mission. Aujourd’hui, afin d’éviter une situation dramatique, et maintenir les emplois des travailleurs en situation de handicap, l’UNAPEI demande à l’Etat un fonds de soutien d’urgence. Beaucoup plus important que l’enveloppe prévue. En effet, celle-ci est nettement insuffisante. Notamment, pour que ces Etablissements puissent réorienter leurs prestations de services. Pour y parvenir, ils ont impérativement besoin d’une aide gouvernementale aux ESAT plus généreuse. Afin de continuer à apporter un soutien efficace aux 120.000 travailleurs français en situation de handicap.

