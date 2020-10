Insertion des personnes handicapées : des efforts récompensés

Depuis dix ans, le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) permet à des personnes fragilisées face à l’emploi de trouver un travail. Cela, en accompagnant efficacement les employeurs publics durant la mise en place de leurs divers dispositifs d’inclusion professionnelle.

Un rôle consacré à des secteurs déterminés

Par essence, l’action du FIPHFP s’exerce plus particulièrement dans trois secteurs publics spécifiques. A savoir, la fonction publique hospitalière, celle d’Etat et celle au sein des collectivités territoriales. En 2019, le taux d’emploi enregistré dans la fonction publique des personnes en situation de handicap a atteint 5,83 %. Soit un chiffre proche du taux légal de 6 %. Par conséquent, ce bilan, très encourageant pour le Fonds, lui a montré une progression régulière des embauches. De fait, celle-ci ne cesse de se confirmer depuis une dizaine d’années. Ainsi, en 2019, plus de 31.000 personnes en situation de handicap ont trouvé un emploi grâce aux actions du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique. Par ailleurs, depuis 2006, année de création du FIPHFP, 246.170 personnes ont pu trouver une activité professionnelle.

Des résultats positifs, tournés vers l’avenir

A l’évidence, les précédents résultats obtenus démontrent l’efficacité du Fonds. Surtout en matière de recrutements, de soutien actif de l’apprentissage et du maintien dans l’emploi. Par ailleurs, à l’avenir, ces bilans très positifs permettent d’espérer de futures perspectives d’emplois dans la fonction publique. Cela, pour l’ensemble des personnes en situation de handicap. Même si la crise sanitaire actuelle complique indéniablement l’accès à certains postes. Cependant, cette situation inédite n’empêchera pas le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique de poursuivre ses actions habituelles.

