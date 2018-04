Des avancées effectuées grâce au handicap.

Dans le monde du travail, des aménagements faits pour permettre aux personnes handicapées de mieux s’intégrer ont souvent été adoptés par la suite par les personnes valides, ce qui a fait progresser la qualité de vie de l’ensemble de la collectivité.

Pour prendre un exemple concret, le langage Facile à Lire

et à Comprendre, ou FALC, est révélateur. Inventé pour faciliter la lecture aux personnes en situation de handicap intellectuel, le FALC était à l’origine une transcription du langage administratif, souvent compliqué. Son rôle était de présenter une langue simplifiée, la plus compréhensible possible. Après avoir été utile aux personnes handicapées, le FALC s’est révélé aussi une aide précieuse pour les personnes âgées ou dyslexiques, ou encore les jeunes enfants qui étudiaient à l’école primaire. Cet exemple pratique illustre bien le fait que des innovations destinées en premier lieu aux personnes handicapées peuvent ensuite profiter au plus grand nombre. Ce constat est fréquemment fait dans le milieu de l’entreprise, où des postes nécessitent parfois d’être aménagés pour faciliter des tâches effectuées par des employés handicapés (outils mieux adaptés et plus fonctionnels, bureaux conçus de façon plus ergonomique, etc.). Parmi ces améliorations spécifiques, de nombreuses ont été en définitive adoptées par l’ensemble du personnel, améliorant ainsi le confort de travail de toute une société. Le handicap montre alors qu’il peut être une source d’enrichissement collectif.