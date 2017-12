« My Human Kit » : un concept particulièrement innovant.

Cette association a pour but de développer des soins et des aides techniques autonomes pour faire face aux diverses situations de handicap.

« My Human Kit » souhaite pour être efficace utiliser des inventions technologiques et les partager au sein de la population touchée par le handicap. Pour cela, elle encourage la fabrication de ces moyens techniques par les propres personnes concernées. À travers cette démarche, l’association invite les personnes en situation de handicap à transformer leurs limitations en motivation. Afin d’y parvenir, elle s’appuie essentiellement sur trois pivots, qui sont la création d’équipes solidaires, soudées par la notion du « Tous Ensemble », la volonté d’une fabrication faite « maison », par les principaux intéressés, et l’utilisation des outils numériques (FabLab). L’objectif ultime de cette démarche est de propager et de démontrer l’idée que des ateliers où des personnes apprennent à se réparer par leurs propres moyens sont tout à fait possibles, et qu’ils peuvent être créés partout dans le monde.

Le site de l’association : http://myhumankit.org